Maltempo nel Bresciano, Ceruti: "In arrivo tempeste inusuali, occorre tenere la guardia alta"

"Un'estate come questa non si era mai vista. Non bastavano i temporali forti e la grandine, ora anche la supercellula hp. Fenomeni decisamente fuori dalla normalità che si stanno abbattendo con una frequenza insistente sul nostro territorio lombardo ed in particolare bresciano". Così il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti, membro della VI Commissione Ambiente e Protezione civile di Palazzo Pirelli.



"Ieri l'ennesima tempesta ha causato ingenti danni, ancora da quantificare in molti paesi", prosegue Ceruti; "anche la città di Brescia non è stata risparmiata. Molti comuni della provincia come Castel Mella e Torbole Casaglia hanno subito pesanti ripercussioni. Se da un lato gli avvisi di criticità ci allertano sul cattivo tempo, dall'altro è sempre presente l'incognita di cosa potrà ancora accadere, in quanto i fenomeni degli ultimi giorni presagiscono non semplici acquazzoni estivi ma tempeste che dalle nostre parti non si sono mai viste. Le foto scattate sono impressionanti, come gli effetti che le tempeste lasciano dietro di sé".



"Solidarietà alle persone colpite ed un elogio per i Sindaci che stanno affrontando la situazione con dignità, professionalità e competenza", conclude il consigliere regionale leghista; "un sentito ringraziamento a tutti i volontari che si stanno dando da fare. Infine voglio ringraziare e complimentarmi con l'assessore di Regione Lombardia Pietro Foroni che non ha mai abbassato la guardia e che da giorni sta lavorando incessantemente per dare supporto alle realtà locali e ai privati, fornendo a tutti risposte pronte e precise. Personalmente, ho cercato di essere di supporto fornendo informazioni a chi in questi giorni ha subito danni. Solo aiutandoci tutti riusciremo a limitare i danni".