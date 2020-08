Furbetti covid, spuntano i primi nomi

Sanzione del Carroccio su Elena Murelli e Andrea Dara della Lega per aver preso i 600 euro. Personaggi scomodi, i due leghisti finiti di botto al centro dell'attenzione nazionale: Murelli aveva dato scandalo settimane fa accusando la maggioranza di Governo di importare immigrati col covid. Ed è per questo che nl Lega ci si interroga se la fuoriuscita di questa notizia riservata - mentre ancora non si fanno i nomi del presunto terzo leghista e dei due parlamentari rispettivamente di Italia Viva e M5S - non sia stata veicolata ad arte, magari da qualche funzionario Inps debitamente imbeccato, che non a caso si è rivolto a Repubblica, vale a dire la voce ufficiale del Pd.



Intanto Salvini è tranchant: "Saremo inflessibili con i nostri, spero che gli altri facciano altrettanto".“Dopo aver ascoltato e verificato le rispettive posizioni, si conferma il provvedimento della sospensione per i deputati Elena Murelli e Andrea Dara”, ha detto nelle scorse ore il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. Nelle prossime ore il presidente dell'Inps potrebbe fare i nomi in audizione. “Pur non avendo violato alcuna legge – mette le mani avanti Molinari – è inopportuno che parlamentari abbiano aderito a tale misura e per questa ragione abbiamo deciso e condiviso con i diretti interessati il provvedimento della sospensione“.



Dopo aver garantito per i suoi deputati, Molinari torna a prendersela col presidente dell’istituto previdenziale: “E’ comunque incredibile – sostiene – che i vertici dell’Inps non abbiamo versato ai lavoratori che aspettano da marzo quanto dovuto e che abbiano invece versato a chi non era in difficoltà. In qualsiasi altro paese i parlamentari sarebbero stati sospesi ma il presidente dell’Inps sarebbe stato licenziato”.