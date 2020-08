Zaia sega i furbetti del bonus covid

"I due consiglieri regionali e il vice presidente della Giunta non si ricandidano". Lo annuncia il Governatore del Veneto Luca Zaia, sottolineando che i tre esponenti della Lega "sono persone affrante". "C'e' una giustizia divina e ce n'e' una umana. A me spetta solo di dire che oggi che i nostri due consiglieri e il vicepresidenti con i quali abbiamo lavorato bene in questi cinque anni non avranno la ricandidatura", aggiunge il governatore del Veneto. Quanto alla possibilità che Forcolin, Barbisan e Moltagnoli vengano sospesi, Zaia chiarisce: "questi sono provvedimenti che verranno presi dalla Lega, non mi occupo di queste cose".