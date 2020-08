Scandalo bonus, Rizzetto: "Chiudere il cerchio sul caso"

"Noi abbiamo chiesto una audizione urgente del presidente dell'Inps Pasquale Tridico perche' serve mettere un punto a questa vicenda. L'idea e' di chiudere il cerchio: io vorrei capire se ci sono altre responsabilità politiche. Al di la' del fatto che il problema del bonus e' piu' un problema morale". Cosi' il deputato di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto, parlando con Radio radicale dell'audizione di Tridico sui bonus da 600 euro ai politici, in calendario domani in ufficio di presidenza della commissione Lavoro della Camera.



"Ritengo che non esistano ferie o Ferragosto che tengano rispetto a una vicenda che e' sulla bocca di tutti. Noi chiederemo al presidente dell'Inps se sapeva gia' da maggio di questo tipo di iniziative da parte di politici e cercheremo di capire - se esistono 2-2500 politiche che hanno preso il bonus - dove questa task force anti-frode istituita dall'Inps ha individuato le frodi. Perche', per come la interpreto io, e' un problema morale non e' una frode", ha aggiunto. "Poi verremmo capire se e' vero che il vice presidente della Camera Ettore Rosato ha chiamato direttamente Tridico chiedendo rassicurazioni" sul fatto che non fosse coinvolto alcun esponente di Italia viva. Perche', "se fosse vero, mi sembrerebbe molto grave".



L'audizione, a suo dire, avverra' a 'porte chiuse' e in videoconferenza. "Io avevo chiesto l'attivazione della web tv della Camera, visto che si parla sempre molto di trasparenza, ma mi e' stato detto che non e' tecnicamente possibile", ha sostenuto. "Non decidiamo noi, decidono la presidente Serracchiani e il presidente Fico. Evidentemente hanno ritenuto giusto fare cosi'".