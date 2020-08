Furbetti Inps, Salvini: "Saremo inflessibili"

Con chi, tra parlamentari e amministratori della Lega, ha chiesto e ottenuto il bonus Iva, "anche fosse un euro è un euro di troppo, saremo inflessibili, mi spiace per chi non sarà candidato, se ne parlerà la prossima volta". Matteo Salvini, segretario della Lega, lo dice in una diretta Facebook da Forte dei Marmi (Lucca). Per quanto riguarda i casi del Veneto, "abbiamo già deciso, Zaia l'ho sentito", prosegue Matteo Salvini, segretario della Lega, "non saranno ricandidati".