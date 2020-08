Furbetti del covid, Boeri: "Scandalosi"

"Un comportamento scandaloso". Così questa mattina a La7 l'ex presidente Inps Tito Boeri, che ha anche aggiunto che avrebbe votato sì al taglio dei parlamentari. Per certa parte politica lo scandalo dei bonus per le partite Iva si sta trasformando in un utile spot referendario, per quella che è moralmente sì una situazione grave, ma che vede ricadere parte delle responsabilità anche sull'Inps.



Perché se è vero che è moralmente inaccettabile che politici strapagati abbiano ricevuto il bonus, non è da meno il fatto che, mentre tanta povera gente quel bonifico ancora lo attende, gli esponenti del mondo politico ne abbiano usufruito sin da subito (privilegiati forse proprio perché casta? verrebbe da malignare) senza alcun controllo preventivo ed usando una legge che avrebbe dovuto essere più restrittiva e non concedere a tutti indiscriminatamente, ricchi e poveri, strapagati e cassintegrati, di accedere alle risorse dello Stato.



Si invoca la moralità, in questa querelle politica che è diventata un tormentone dell'estate. C'è da chiedersi se, a furia di benefit e bonus, parte della classe politica l'etica non la consideri più e preferisca piuttosto ritenere un diritto acquisito il poter beneficiare di sovvenzioni e sconti a destra e a manca. Ciò che consola è il fatto che a richiedere il bonus, su 945 parlamentari, solo 5 si siano avvalsi di questo ulteriore vantaggio. Cinque di troppo.