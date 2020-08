Furbetti covid, adesso c'è chi invoca la galera

"E' giusto che l'opinione pubblica conosca i nomi di quei parlamentari e consiglieri regionali che, senza vergogna, hanno richiesto e ottenuto il bonus per le partite Iva. Ora pero' l'Inps faccia anche i nomi di quegli imprenditori che hanno richiesto la cassa integrazione pur non avendo avuto calo di fatturato oppure hanno messo in cassa integrazione i lavoratori facendoli poi lavorare da casa in smart working. Se vi è stata truffa è giusto che il reato vada perseguito e che siano condannati. Non ci sono possono essere due pesi e due misure". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.