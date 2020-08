Bonus covid, consiglieri leghisti lasciano. A testa alta

"Con grande serenità ho deciso di rinunciare alla candidatura al Consiglio Regionale, per porre fine alle vergognose strumentalizzazioni e illazioni che in queste ore imperversano su media e stampa e coinvolgono ingiustamente la mia famiglia e vorrebbero infangare la mia reputazione e quella del movimento cui mi onoro di appartenere da 23 anni". Lo afferma Riccardo Barbisan, consigliere regionale leghista del Veneto, finito nell'elenco di quanti si sono attivati per ottenere il bonus da 600 euro per le partite Iva.



"La mia serenità, che mi porterà a camminare sempre a testa alta tra la gente - rileva Barbisan -, è data dal fatto che neppure un euro di quelli che mi sono giunti dall'Inps sono rimasti nelle mie tasche, ma sono stati riversati già nel mese di maggio al Comune di Treviso per l'emergenza Covid-19 ed a una Pro Loco per una colletta alimentare. Naturalmente, quanto affermo e' dimostrato da bonifico e ricevuta. A chi dice che ho fatto tutto questo utilizzando soldi dell'Inps comunico che personalmente ho bonificato 500 euro in favore della Regione Veneto e ulteriori 500 euro in favore dell'ospedale di Treviso. A ciò si sommano altre dazioni in denaro". "Al di la' del fango che e' stato gettato nei miei confronti - sottolinea -, ho apprezzato le centinaia di telefonate di solidarietà di militanti e semplici cittadini che hanno riconosciuto non solo la mia buona fede, ma anche tutto il lavoro che ho profuso con entusiasmo in questi anni a favore del territorio in nome e per conto della Lega".



"Ho deciso di dare le mie dimissioni da vicepresidente, assessore e consigliere regionale per il rispetto che ho nei confronti dei veneti che mi onoro di rappresentare. Ho comunicato la mia decisione al Presidente Zaia, con cui da anni lavoro con lealta' ed onesta'". Inoltre, "ho deciso di non ricandidarmi alla carica di consigliere, perche' credo sia giusto che in campagna elettorale si torni a parlare della straordinaria legislatura che sta terminando e non del sottoscritto". Gianluca Forcolin, vice di Luca Zaia, e finito nella tempesta dei bonus Inps formalizza cosi' il suo passo indietro. Ma "a testa alta e con la schiena dritta ho preso questa decisione, nonostante non abbia percepito nessun bonus e la richiesta mai perfezionata sia partita di default dallo studio". Si dice anche "fortemente amareggiato dalla violenza mediatica e dalla macchina del fango che mi ha investito in questi giorni, ma sono allo stesso tempo orgoglioso e consapevole di aver lavorato in tutti questi anni con onesta' e trasparenza, sempre per il mio territorio, sempre per i Veneti".



Detto questo Forcolin ringrazia Zaia "per la stima e la fiducia che ha riposto in me in questi anni, come pure i colleghi di giunta e Consiglio e i tantissimi militanti e cittadini comuni che in queste ore mi stanno dimostrando una vicinanza e un affetto che scaldano il cuore. Infine, ma non ultimo, un grazie alla mia famiglia perché i ruoli cambiano, le cariche passano, ma i valori e gli affetti quelli per fortuna non passano mai".