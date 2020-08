Fase 3, Federmeccanica: "Aiuti su Dpi sono stati una farsa"

Il sostegno alle aziende per i costi legati strettamente ai dispositivi di protezione individuali e alle misure per rendere sicure le aziende "sono state una farsa". Lo dice Alberto Dal Poz, presidente di Federmeccanica spiegando che "non è arrivato un euro alle imprese". Il click day per gli aiuti Covid "è stato una presa in giro nei confronti del mondo imprenditoriale italiano e noi metalmeccanici l'abbiamo vissuta malissimo perché era stato promesso un sostegno dei costi sostenuti per mettere in sicurezza le nostre imprese e se non ci fosse stato un momento corale di grande coesione con i sindacati nel mese di marzo per definire insieme protocolli di sicurezza delle nostre imprese, non ci avrebbe aiutato nessuno. Abbiamo affrontato la cosa da soli e pian piano le nostre aziende sono ripartite in sicurezza".



"L'unica vera misura che e' arrivata alle nostre imprese - prosegue - è la possibilità di avere una finanza in qualche modo sostenuto da una garanzia dello Stato perché su tutto il resto, incluso l'arrivo immediato della Cassa integrazione soprattutto alle aziende più piccole, diciamo che c'è ancora da lavorare".