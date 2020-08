"Devo incontrare la mia amante", ma è un ladro in cantina

Ai poliziotti che gli hanno chiesto ragione della sua presenza nella cantina di un condominio di Pavia, ha risposto che aveva un appuntamento con la sua amante e che non poteva dire loro il cognome della donna trattandosi di una persona sposata. Una scusa che non ha per nulla convinto gli agenti della Questura di Pavia. L'uomo, 60 anni, è stato arrestato per il furto commesso nella cantina dello stabile. Nella sua borsa sono stati ritrovati una bottiglia di Don Pérignon Vintage del 2002, una statua dell'artista Marco Ferrigno e una ceramica: un bottino per un valore complessivo di circa 3mila euro.



Il 60enne è stato arrestato. Gli agenti gli hanno anche sequestrato un mazzo di chiavi, grimaldelli di varie dimensioni e una torcia notturna. Dopo l'udienza di convalida dell'arresto, svoltasi oggi, l'uomo è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.