Col coltello in Duomo a Milano, i parenti della "risorsa": "Non è normale"

"Non è normale". Così hanno risposto, sentiti dagli investigatori, alcuni conoscenti di Mahmoud Elhosary, l'uomo che ieri ha tenuto in ostaggio un vigilante nel Duomo di Milano. Conoscenti che lo hanno ospitato tra giugno e luglio in una casa nel capoluogo lombardo, prima di mandarlo via perché si comportava male.



Il dettaglio emerge dalle indagini di Digos e Procura nell'ambito delle quali proprio in quella abitazione è stato sequestrato anche un altro coltello a serramanico del 26enne egiziano. A casa dello zio, il quale decise pure lui di mandarlo via, sono stati sequestrati una sim e un telefono. Il giovane sara' interrogato domani alle 10.30 nel carcere di San Vittore dal gip Raffaella Mascarino.