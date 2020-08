America puritana e puttana: in manette il re del porno

Ha girato oltre duemila film a luci rosse, era famoso per il petto villoso e la pancia prominente, nonché per le dimensioni dello strumento che gli dava da vivere. Lui è Ron Jeremy, 67 anni, detto il "Porcospino", consulente del film Nove settimane e mezzo, ora accusato di stupro. La qual cosa, lo diciamo francamente, ci fa ridere. Il porno-attore è stato portato in giudizio per aver aggredito sessualmente almeno tre donne, tra il 2014 e il 2019.



Dopo aver raccolto le denunce di centinaia di donne, la procura di Los Angeles sostiene di essere riuscita a incastrare la star del porno. L'uomo, protagonista per vent'anni di pellicole per adulti, avrebbe approfittato della sua notorietà per aggredire o violentare restando impunito. Un'accusa che non sta in piedi. Di donne l'attore hard ne ha avute a iosa e senza mai aver avuto bisogno di ricorrere a stratagemmi. Le sue "doti" parlavano per lui. Anzi, veniva addirittura invitato a presentazioni pubbliche e comparsate televisive per l'insolita fama che si era conquistato, è citato in canzoni, videogiochi (BoneTown) e film (American Pie) e compare in videoclip. Non aveva certo bisogno di ubriacare donne per violentarle, come sostiene l'accusa, che chiede per lui il massimo della pena (il che significherebbe, nell'America bigotta e puritana, il carcere fino alla morte).



"Mai nella sua vita ha fatto sesso con una donna costringendola con la forza", ha detto il suo avvocato, Stuart Goldfarb. Ma evidentemente qualcuna cerca notorietà e soldi facili. Per tacer del fatto che qualunque donna avesse mai accettato di uscire a cena con lui, vista la sua professione, facilmente sapeva come sarebbe andata a finire. E il fatto che le accuse siano partite dalle attiviste femministe sa molto di strumentalizzazione politica. E fa gioco a quella parte d'America puritana - e un po' puttana - che sotto elezioni cerca facile visibilità. Ed il voto degli scandalizzati benpensanti bigotti.