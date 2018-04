Anche Zaia incorona Fedriga: "Quando governerà il Friuli gli cederò la presidenza di Euroregio"

"Abbiamo gia' la macroregione: io sono il presidente di Euroregio senza confini e passero' il testimone a Max Fedriga". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, rispondendo alla domanda di un giornalista sulla macroregione. Zaia, che era a Codroipo (Udine) questo pomeriggio, dove ha incontrato proprio Fedriga, candidato della Lega alla presidenza della Regione Fvg, ha segnalato che "la prossima presidenza di turno per Euroregio sara' per Fedriga" e che si "continuera' con gli accordi transfrontalieri. Euroregio - ha ricordato il governatore del Veneto - comprende Friuli Venezia Giulia, Veneto, Carinzia e vogliamo far entrare la Croazia"