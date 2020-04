Coronavirus: Cina, oltre 100 nuovi casi

I numeri dei contagi da coronavirus in Cina restano bassi ma sono in aumento e per la prima volta in un mese si registrano più di 100 nuovi casi in 24 ore, 108 per la precisione, 10 in più di ieri. Di questi, 98 sono i casi cosiddetti 'importati', uno in più rispetto al giorno precedente, quando sono stati 97 su 99 complessivi. Ma si registrano anche dieci casi di trasmissione locale, sette nella provincia nord-orientale di Heilongjiang e tre in quella meridionale di Guangdong. Le autorità sanitarie hanno comunicato anche il decesso di due persone.