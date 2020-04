Tornado in Mississippi, 6 morti

Almeno sei persone sono morte in Mississippi, nel Sud degli Usa, per il passaggio di diversi tornado, che secondo i media locali hanno causato "danni catastrofici". Il governatore Tate Reeves ha dichiarato lo stato d'emergenza. "Stiamo mobilitando tutte le risorse disponibili per proteggervi, non siete soli", ha twittato il governatore rivolgendosi ai residenti. Le sei vittime si registrano nella parte meridionale dello stato.