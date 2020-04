Borse: tutte in calo in Asia dopo accordo Opec+

Borse asiatiche in calo all'indomani dell'accordo raggiunto dall'Opec+ sul taglio della produzione di greggio di 9,7 milioni di barili. L'indice Nikkei a Tokyo viaggia con un ribasso dell'1,86% a 19.142 punti. In calo anche la Borsa di Shanghai che indietreggia dello 0,33% a 2.787 punti. Oggi, in ricorrenza del lunedì santo, sono invece chiuse le Borse di Hong Kong, Australia, Nuova Zelanda e le Borse europee.