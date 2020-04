Coronavirus, Gori (da Fazio) spara a zero sulla sanità lombarda

"Gori, ospite da Fabio Fazio, infanga Regione Lombardia senza alcun tipo di contraddittorio. E' l'ennesimo caso di uso politico della tv pubblica, dopo il premier Conte che a reti unificate ha attaccato l'opposizione. Gori invitava i bergamaschi a usare i mezzi pubblici e a non fermare le attività, tra un aperitivo e un pranzo nei ristoranti cinesi: nessuna lezione dal Pd e dai suoi ultrà arruolati nella tv pubblica". Lo dichiara il capogruppo della Lega al Pirellone, Roberto Anelli, riferendosi al'intervento del sindaco di Bergamo nel corso di Che tempo che fa di ieri sera.



Ed interviene anche Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. "Venerdì il premier Conte che attacca l’opposizione a reti unificate, stasera in prima serata su Rai2 ecco il duo Fabio Fazio-Giorgio Gori che infanga la Regione Lombardia senza contraddittorio sul questioni sanitarie".



"Comprendiamo la frustrazione di Gori, che non ha ancora digerito la sonora sconfitta alle Regionali contro Attilio Fontana nel 2018, ma speculare sul virus è vergognoso come erano vergognosi i suoi pranzi nei ristoranti cinesi quando sosteneva che l’unico virus fosse quello del razzismo. Ed è scandaloso", conclude, "che il servizio pubblico pagato dai contribuenti diventi strumento di propaganda politica ed elettorale della maggioranza".