Sabrina Sabrok, la pornostar argentina afferma di avere sangue alieno

Un’ex modella di Playboy ha abbandonato la sua immagine da coniglietta per qualcosa di molto più spaventoso. Sabrina Sabrok recentemente ha focalizzato la sua attenzione sulla creazione di un culto satanico. La 43enne argentina crede che il suo “sangue alieno” abbia alimentato il suo interesse per l’occulto. La teorica della cospirazione Sabrina dice che il suo gruppo sanguigno RH negativo è la prova che non è umana. La modella, che ha lavorato come intrattenitrice per adulti, crede di essere un’extraterrestre. Ha detto: “Ho lavorato con ricercatori che mi hanno detto che il mio gruppo sanguigno non proviene da questo pianeta. Esistono persino teorie che gli alieni abbiano condotto esperimenti con gli umani, mescolando DNA e cose come questa. Di conseguenza, alcune persone sono RH negative.” Mentre Sabrina è interessata al regno extraterrestre, ammette che non è mai stata nello spazio. Invece, ha trascorso del tempo a creare il suo culto, che è chiamato la Legione Sabrok. Ha detto: “Mi ha sempre interessato, e credo che vivano tra noi, anche se non sono mai stata nello spazio… Ero atea, ma ho iniziato a fare cose con Nostra Signora della Santa Morte e mi sentivo bene, così sono entrata in una setta e poi ho avuto le idee di una chiesa satanica. Ho quindi creato la Legione Sabrok perché le voci mi hanno detto di lanciare un culto della magia nera legato al Satanismo ed alla Morte Santa”. In precedenza, la pornostar ha confessato di seguire gli ordini del Diavolo. Ha spiegato: “Tutto quello che faccio è perché ho fatto un patto con lui. Faccio sempre quello che mi dice, perché aiuta sempre quello che sto facendo.” Apparentemente, il culto mira ad offrire a chiunque voglia cambiare la propria vita la possibilità di pensare in un modo diverso, contrariamente a quello che la società impone. Questo non è l’unico caso di “extraterrestri” nel mondo del porno. Anche il neo VIP mediatico agli Italian Porn Awards di Hard Channel Felix Belmondo pare possegga discendenza non terrestre. Da un botta & risposta avuto tra i due sul profilo Instagram ufficiale della ultramaggiorata argentina si sa che i due hanno lo stesso gruppo sanguigno. Le dichiarazioni di Sabrina faranno parecchio discutere non solo in campo esoterico ma anche in quello scientifico. Recentemente infatti è stato teorizzato che l’RH negativo non ha eguali in natura ed è una malformazione genetica che ancora sfugge alla comprensione ed alla logica delle nostre attuali conoscenze.