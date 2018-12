I bambini a scuola cantano "Bella Ciao". E i genitori s'incazzano

"Avendo sorpreso mia figlia canticchiare Bella ciao ho appreso da lei con mia somma meraviglia che questa canzone farà parte della recita di Natale della scuola elementare De Amicis che quest’anno verterà sulla Costituzione italiana e non sul Natale. Non vorrei allora che questa decisione altro non sia che una scelta ad hoc fatta per non turbare la sensibilità delle famiglie di religione mussulmana che hanno i loro figli in quella stessa scuola".



"Sia però ben chiaro che non consentirò in alcun modo a mia figlia minorenne, di cantare una canzone che evoca uno dei momenti più bui della storia d’Italia, scritta da vigliacchi senza patria e senza divisa che sparavano alle spalle ai veri soldati italiani".



Con queste parole (che sui social hanno scatenato un putiferio) è approdata su Facebook la protesta di uno dei genitori dei bambini che vanno alla de Amicis di Napoli. Lui si chiama Paolo Santanelli, neurologo. E non è l'unico a lamentarsi della comunque discutibile scelta dell'insegnante; sui social è partito il tam tam di protesta di molti genitori, furibondi. A cominciare di chi non era informato ed è caduto dalle nuvole, per finire con chi, credo politico o meno, si domanda cosa c'entri un canto partigiano con il Natale. Piacerebbe saperlo anche a noi. Va bene che Babbo Natale in Italia è vestito di rosso, ma che facesse parte di una brigata partigiana onestamente non ci risulta...