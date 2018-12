Importavano illegalmente clandestini in Europa: arrestati due extracomunitari

Sono accusati di aver favorito illegalmente l'ingresso in Italia di diverse centinaia di immigrati in gran parte diretti in Svizzera, Austria e Germania a bordo di treni merci e container, mettendo a repentaglio la loro vita ma anche la sicurezza dei trasporti. Per questo gli agenti della Polizia di Como hanno arrestato un magrebino e un centrafricano, mentre altri due sono ricercati. In un'occasione, il telone squarciato di un camion era finito sulle rotaie, causando il blocco di un treno in una galleria.



Ciascuno pagava tra i 150 e 300 euro. Gli indagati facevano arrivare gli stranieri a Milano e questi erano poi accompagnati nelle stazioni di Gallarate, Verona e Novara. Il gruppo avrebbe favorito il trasporto di diverse centinaia di persone molte delle quali giunte a destinazione, altre fermate dalla polizie di Austria, Germania e Svizzera nel corso di controlli.