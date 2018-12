Corinaldo, gli investigatori: "In discoteca c'era troppa gente"

Nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo ci sarebbero state molte più presenze di quanto consentito dalle norme la notte tra il 7 e l'8 dicembre, quando sei persone sono morte schiacciate dalla calca. A fronte di una capienza delle due sale aperte di 731 persone (459 in quella principale, 272 in quella più piccola, usata per fumare), secondo fonti vicine alle indagini, ci sarebbero stati molti più spettatori. Tra gli elementi raccolti sono anche prenotazioni, braccialetti e tagliandi delle consumazioni.



Martedì l'interrogatorio per il minorenne sospettato di avere spruzzato lo spray urticante. "Sta bene" il 17enne fermato per detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti, ma sospettato di avere spruzzato lo spray urticante che avrebbe provocato la calca in cui sono morte sei persone all'uscita della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo. Lo ha detto l'avv. Andrea Mone, uno dei legali del giovane insieme all'avv. Martina Zambelli, all'ingresso della Procura della Repubblica per i minori di Ancona, dove il ragazzo deve essere interrogato dal procuratore Giovanna Lebboroni.





Intanto sono saliti a tre i pazienti degli Ospedali Riuniti di Ancona, rimasti feriti nella calca della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, per i quali è stata sciolta la prognosi. Non sono più in rianimazione, ma in reparti per acuti, dove si trova anche un altro paziente con prognosi ancora riservata. Altri tre pazienti, tutti in prognosi riservata, sono ancora presso le terapie intensive: uno è in ventilazione assistita e due in respiro spontaneo, uno dei quali è in procinto di essere trasferito in reparto per acuti.