Ti chiami Neg*o? Facebook ti censura

Facebook ti censura se ti chiami Neg*o. Eh, insomma, quella parola non possiamo scriverla neanche noi, sennò il pezzo ci viene automaticamente rimosso dai social. Poco importa che sia un cognome, come ce ne sono tanti nel mondo. A fare le spese della "stupidità artificiale" del social di Zuckerberg questa volta è un'azienda di Treviso, fondata nel 1952 e tuttora guidata dalla stessa famiglia, che si occupa di rivendere marchi automobilistici internazionali come Porsche, Audi, Wolkswagen e Skoda.



Quando l'azienda ha avuto l'idea di pubblicizzare i propri prodotti su Facebook, ecco la surreale sorpresa: il solerte algoritmo decide - testuali parole pre-impostate - di "rimuovere la volgarità dell'inserzione". Nello specifico, quel cognome offensivo per le persone di colore. "L'inserzione viola i nostri standard che non consentono offese in base alla razza", sentenzia il social.



Che non è nuovo a figuracce virtuali del genere. Come la volta che censurò i nudi di Rubens scambiandoli per pornografia. Del social in sé non si può dire niente: è una macchina e non ha colpa, agisce in base ai comandi che gli vengono pre-impostati. Ma chi si è occupato di programmarlo non avrà un po' ecceduto nel suo zelo furioso radical-chic?