Le fake news domani a Saronno. Con Enrica Perucchietti

Venerdì 14 Dicembre alle ore 21,15 presso la Sala del Camino di Villa Gianetti a Saronno si svolgerà il convegno: "Fake News" con la giornalista e scrittrice Enrica Perucchietti. Il tema che verrà affrontato sarà l'annosa questione della libertà di informazione e dell'attendibilità delle fonti in una società sempre più informatizzata e influenzabile, sulla quale aleggia uno spettro orwelliano di controllo delle masse attraverso la disinformazione da un lato e l'affermazione del pensiero unico dall'altro.



La crescente diffidenza della popolazione nei confronti del mainstream, ritenuto spesso prezzolato e fazioso, distante dalla realtà, aumenta l'importanza dell'utilizzo dei social network come veicolo dell'informazione non ufficiale. A questa situazione il cosiddetto estabilishment risponde con normative al limite delle trame dei romanzi distopici del secolo scorso.



Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione, per farlo basta inviare una mail in cui sono presenti nome e cognome di ogni richiedente all'indirizzo info@accademiadiciannove.it.