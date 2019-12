Gran Bretagna, Corbyn si defila

Jeremy Corbyn ammette la sconfitta. "Si tratta ovviamente di una notte molto deludente per il Partito laburista", ha detto il leader del Labour, anticipando "un processo di riflessione". "Non guiderò il partito in nessun'altra campagna per le elezioni generali". I laburisti hanno perso una sessantina di seggi rispetto alle elezioni di due anni fa.