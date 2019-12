Megalizzi: domani maratona-ricordo sulle radio universitarie

Ad un anno dal tragico attentato di Strasburgo, costato la vita a cinque persone, le radio universitarie del circuito RadUni, in ricordo di Antonio Megalizzi e Bartosz Orent Niedzelski, domani trasmetteranno a segnale condiviso per la maratona di 24 ore "Non Fermiamo Questa Voce". Dalle 00 alle 23.59 del 14 dicembre, stop a programmi e normali attivita' "per permettere ad Antonio di essere ancora nella sua amata radio".



La maratona è la raccolta dei pezzi scritti o registrati da Antonio Megalizzi per il format Europhonica IT, progetto delle college radio che tratta di tematiche europee. Nella maratona anche alcuni contributi dalle istituzioni ed il racconto "Cielo d'Acciaio", scritto da Antonio Megalizzi, registrato in omaggio a lui dai colleghi della redazione Europhonica. La maratona sara' raggiungibile sul sito raduni.org e sugli streaming delle Radio Universitarie affiliate.