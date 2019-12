Roma, arriva la mostra I love Lego

Un regalo di Natale per la citta' di Roma: Arthemisia, dal 24 dicembre - oltre alla mostra attualmente in corso dedicata al mondo dell'Impressionismo che sta richiamando migliaia di visitatori da tutto il mondo - presenta I love Lego, la mostra per bambini e appassionati di tutte le eta'. In un gioco di colori e prospettive, tra spettacolari diorami e creazioni artistiche, arrivano dal 24 dicembre al 19 aprile 2020 a Palazzo Bonaparte - spazio Generali Valore Cultura, scenari minuziosamente riprodotti e ambienti realizzati in decine di metri quadrati con i mattoncini piu' famosi del mondo.



I love Lego presenta in scala ridotta dettagliatissime riproduzioni di fantastici mondi: dalla frenesia della citta' contemporanea alle avventure leggendarie dei pirati; dai paesaggi medievali agli splendori dell'Antica Roma in una riproduzione fedelissima del Foro di Augusto; dalla conquista dello spazio, alla suggestiva riproduzione di un paesaggio artico per arrivare al sorprendente scenario della Liberazione. Costruzioni e non solo.



Attraverso una 'caccia al personaggio' - tra edifici e palazzi, tra galeoni e templi - il visitatore e' invitato a cercare personaggi celebri (e non) nascosti all'interno delle installazioni: da Harry Potter a Dart Fener, diversi gli ospiti a sorpresa inseriti nelle diverse installazioni che accompagnano nella visita tutti coloro che vogliono divertirsi a scovare tra i mattoncini.