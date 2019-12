Conte ai Cinquestelle: "Non scommettete su Salvini"

"Da qui al 2023 vogliamo riformare il Paese. In cantiere c'è il Green New Deal, la giustizia in tutti i suoi pilastri, la riduzione della burocrazia che attraverserà qualunque settore. Si tratta di un grande progetto riformatore in cui tutte le competenze e tutte le sensibilità potranno trovare ascolto", assicura il premier Conte parlando a La Stampa e lusingando le aspettative di ciascun deputato o senatore dubbioso.



Quindi il premier lancia un affondo "sulla sensibilità istituzionale di Salvini", sulla quale precisa "mi sono già pronunciato tante volte" per poi aggiungere: "Mi limito a osservare che ce la sta mettendo tutta, fossi in lui non disperderei ogni energia, ne conserverei qualcuna...", riferendosi ai segnali lanciati di voler accogliere tra le fila della Lega i tentennanti dei 5Stelle, e augurandosi nello stesso tempo "che le attuali forze della maggioranza si dividano ulteriormente...".



Quanto al discorso pronunciato ieri da Matteo Renzi in Senato sulle modalità e le necessità di finanziamento della politica, Conte si limita a dire che "non tornerei al passato, a forme di finanziamento diretto e considero giusto rendere trasparente ogni tipo di sostegno economico che arriva a un partito, anche attraverso fondazioni collegate". Detto ciò, il premier si fida o no di Renzi? Risposta: "Fino a prova contraria, mi fido di tutti quelli che stanno lavorando con me, con atteggiamento coinvolgente".