Scatta l'ora del No Tax Day

“Questo Governo delle poltrone e degli inciuci è diventato il Governo delle tasse. Stanno tassando tutto, adesso arrivano persino 5 miliardi di aumenti delle accise sui carburanti, con conseguente salasso al distributore, e viene eliminata la cedolare secca al 21% sugli affitti degli esercizi commerciali, una misura introdotta dalla Lega, e cancellandola i negozianti andranno a pagare quasi il 50% di tasse".



"Ha ragione Matteo Salvini quando afferma che tra poco ci tasseranno anche l’aria che respiriamo. Per questo sabato la Lega sarà anche a Milano, per un incontro nell’ambito dell’iniziativa nazionale No Tax Day, con un confronto pubblico cui sarà presente anche Matteo Salvini”. Lo annunciano il segretario regionale lombardo della Lega, on. Paolo Grimoldi, e il commissario metropolitano di Milano, Stefano Bolognini, presentando l’appuntamento milanese del No Tax Day, un’iniziativa organizzata dalla Lega e in programma domani in tutto il territorio nazionale un’iniziativa.



Sarà un’occasione di approfondimento e dibattito, in cui saranno coinvolti i rappresentanti degli enti locali, del mondo produttivo, delle associazioni di quelle categorie che ogni giorno si confrontano con gli ostacoli della burocrazia e del fisco che rallentano l’azione produttiva. Si tratterà di incontri aperti a tutti per confrontarsi, per ascoltare la proposta della Lega per cambiare e rilanciare lo sviluppo e il lavoro nel nostro Paese.



Nell’incontro di Milano - allo ore 11 presso la sala congressi del centro dell’Unione del Commercio a Milano, in corso Venezia 14 - interverranno tra gli altri il segretario federale della Lega, sen. Matteo Salvini, il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il vicesegretario della Lega, on. Giancarlo Giorgetti. Sempre domani la Lega Lombarda organizza in Lombardia altri due incontri No Tax Day:

alle ore 14,30 a Lecco presso la Sala Congressi della Banca Popolare di Sondrio in via Previati 2

alle ore 17,30 a Mantova presso il Ma.Mu. Mantova Multicenter in largo Porta Pradella 1B.

In entrambi gli incontri sarà presente l’on. Paolo Grimoldi.