La parabola dei grillini: dal tonno alle sardine

L’ex direttore del Secolo d’Italia (1994-2004) Gennaro Malgieri ha provocatoriamente intitolato il suo ultimo editoriale sul mensile “Il Borghese”: La parabola dei grillini: dal tonno alle poltrone. Siccome per la prima volta negli scorsi giorni un esponente grillino di alto livello come il senatore Emanuele Dessì ha aperto ad un dialogo con il movimento anti-Salvini delle sardine, ci sarebbe da aggiornare il pezzo così: Dal tonno alle sardine!

Sulla “proposta indecente” di Dessì ai cripto-piddini Beppe Grillo non ha proferito parola ma, a chi la volesse leggere alla lettera, la dichiarazione del senatore dei Cinque Stelle è dirompente: "Dobbiamo guardare dall'altra parte e qui c'è oggi il movimento delle sardine, che pensa al futuro e persegue la partecipazione, noi dobbiamo essere lì con loro e costruire un'area politica di sinistra che sappia distinguersi dal vecchio modo di fare politica". E poi aggiunge: "Grillo dice che nella rimodulazione del movimento dobbiamo partire dal vertice, è sbagliato perché ribalta completamente il nostro essere". È evidente il nesso tra la proposta d'intesa con le sardine e la volontà di defenestrare Di Maio. Al senatore dissidente, adesso, potrebbero unirsi altri grillini, a partire da Roberta Lombardi, deputata e precedentemente candidata governatrice in Lazio, che pare concordi con Dessì e, insieme a lui, sta guidando la fronda dei ribelli anti-Di Maio.

Per descrivere l’implosione che sta andando in scena nel Movimento Cinque Stelle, “prevedibile fin dal momento in cui il partito di Grillo e Casaleggio senior decisero di tentare l’assalto al Palazzo (ed aprirlo come una scatoletta di tonno) senza avere un esercito ben addestrato alla bisogna, né munizioni politiche da utilizzare per attuare il piano”, Malgieri ha parlato di “psicodramma politico”. In pratica i grillini stanno finendo di dissipare tutti quei milioni di consensi che, negli ultimi 5 anni e fino al varo del governo Conte bis, avevano attratto suscitando speranze, giuste o sbagliate, di “rivoluzione civile”. Già Matteo Renzi, prima di loro, aveva incarnato “il simbolo dello sfascio politico e dell’illusionismo partitico”. I pentastellati, però, dice Malgieri, a differenza dell’ex premier piddino, “la scatoletta di tonno l’hanno aperta, ma vi si sono ficcati dentro come in un rassicurante rifugio blindato dal quale sparacchiare ogni tanto qualche bordata non contro i nemici che un tempo erano alleati, ma contro i nuovi sodali su tutte le questioni nodali, dall’Ilva all’utilizzo del contante, alla madre di tutte le battaglie di fine anno: la manovra economica”. Una manovra che il Governo ha imposto in esame compresso da parte di Camera e Senato, una sorta di “plebiscito” prendere o lasciare insomma che, se tutto va bene (a Conte & co.), dovrebbe essere varata a breve quasi a scatola chiusa da Palazzo Madama. Ciò che ha provocato comprensibilmente la protesta dei presidenti di Camera e Senato Fico e Casellati per il venir meno delle prerogative parlamentari in materia.

