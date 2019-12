L'Isis nigeriano ammazza quattro ostaggi

Lo Stato Islamico dell'Africa Occidentale (Iswa) ha annunciato di aver ucciso quattro dei sei operatori della Ong Action Against Hunger sequestrati lo scorso luglio nel nord est del Paese. Nell'attacco, condotto il 18 luglio nello stato di Borno, il gruppo jihadista prese in ostaggio i sei operatori umanitari, cinque uomini ed una donna, uccidendo un'altra persona.



La Ong ha espresso la più "profonde condoglianze" ai familiari delle vittime, e si rammarica per il fatto che "i suoi appelli per la liberazione degli ostaggi non sono stati ascoltati". Inoltre esprime grande preoccupazioni per le sorti della donna, Grace Taku, che è ancora nelle mani dei jihadisti. A fine settembre era stato ucciso un altro ostaggio.