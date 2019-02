Reddito di cittadinanza: intensificati i controlli

Rafforzare le ispezioni e intensificare i controlli sul reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza mette in campo una serie di misure per evitare che i 7,1 miliardi di fondi pubblici finiscano nelle tasche sbagliate. L'input è contenuto nella circolare sulle le linee operative per il 2019 che il Comando generale ha inviato ai reparti sul territorio.



Nel documento si sottolinea che alla luce del programma economico del governo, che riserva "una particolare attenzione per l'inclusione e la sostenibilità sociale", vale a dire il "cosiddetto reddito di cittadinanza, tutto il settore della spesa pubblica assume per la Gdf una "rilevanza strategica".



E' necessario dunque "assicurare un rafforzamento del presidio ispettivo nel settori della spesa assistenziale": di fatto serve una "intensificazione dei servizi in materia di prestazioni sociali agevolate, con particolare riguardo alle misure per il contrasto alla povertà, verosimilmente destinate ad essere assorbite nel reddito di cittadinanza".