A Strasburgo "processo" a Conte. "Burattino di Lega e M5S". Salvini: "Insulti vergognosi"

Le priorità della prossima legislatura europea devono essere "lavoro e crescita", ha detto il premier Conte al Parlamento Ue, addebitando i "dissidi sul piano bilaterale" alla incapacità di Bruxelles di proporre soluzioni. Il premier ha altresì detto sì al seggio Ue all'Onu, no alle divisioni sui migranti, ma la riforma di Dublino "è insostenibile". C'è stato anche l'accordo per il bilaterale con Juncker, che ad aprile verrà a Roma, ma non sono mancati i prevedibili attacchi dai leader dei liberali Verhofstadt ("Conte burattino di Salvini e Di Maio") e dei socialisti Bullman: "Non è questa l'Italia che conosciamo".



La replica del premier non si è fatta attendere: "Io burattino non lo sono. Interpreto e sono orgoglioso di rappresentare un intero popolo e di interpretare la voglia di cambiamento del popolo italiano e di sintetizzare una linea politica di un governo che non risponde alle lobby. Forse i burattini sono coloro che rispondono a lobby e comitati d'affari".



Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini difende il premier italiano: "Che alcuni burocrati europei, complici del disastro di questi anni, si permettano di insultare il presidente del consiglio, il governo ed il popolo italiano è davvero vergognoso. Le élite europee contro le scelte dei popoli. Preparate gli scatoloni, il 26 maggio i cittadini finalmente manderanno a casa questa gente".