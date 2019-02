Nigeria, strage al raduno elettorale

Un numero imprecisato di persone sono rimaste uccise nella calca nello stadio di Port Harcourt, nel sud della Nigeria, a un raduno elettorale del presidente Muhammadu Buhari. Lo riferisce la Bbc online citando funzionari locali. Nel Paese sono previste elezioni presidenziali e parlamentari sabato 16 febbraio.



Buhari corre per un secondo mandato, mentre il suo principale avversario sembra essere l'ex vicepresidente Atiku Abubakar. L'incidente è avvenuto al termine del discorso del presidente Buhari, verso le 15, nello stadio Adokiye Amiesimaka. Secondo i media locali, la maggior parte delle vittime sarebbe stata calpestata dalla folla che cercava di farsi strada attraverso un cancello semi-chiuso per seguire Buhari mentre lasciava lo stadio.



L'ufficio del presidente ha poi reso noto che il presidente era stato informato della "tragica morte di molti membri del suo partito All Progressive Congress (APC) in un fuggi-fuggi".