Protesta del latte: a Cagliari migliaia di studenti in piazza

Studenti solidali con i pastori: migliaia di ragazzi di tutte le scuole di Cagliari e dell'hinterland si sono ritrovati davanti al liceo classico Siotto per sostenere la lotta degli allevatori sardi che da giorni sta attraversando la Sardegna da nord a sud. Il corteo è partito poco dopo le 9 e si è ingrossato con l'arrivo di altri studenti partiti dalle loro scuole.



Massiccia l'adesione allo sciopero-manifestazione: almeno un migliaio i ragazzi che hanno voluto prendere posizione scendendo in piazza.





In testa al serpentone due striscioni. I messaggi: "Studenti complici e solidali con i pastori in lotta" e "Pastores no t'arrendas" ("pastori non arrendetevi", in lingua sarda). E ancora: c'è un maxi striscione largo una decina di metri con la scritta "Il Meucci è con i pastori sardi". Una festa pacifica di cori e fischietti: il corteo sta puntando verso il consiglio regionale.