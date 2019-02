Presidio anarchici, fermata un'antagonista. Armata

Una antagonista è stata fermata dalla polizia, nel centro di Torino, nell'ambito dell'annunciato presidio contro lo sgombero dell'Asilo e contro il sostegno all'operazione espresso dalla sindaca Appendino. La donna faceva parte di un gruppo di anarchici che, a bordo di un tram, ha cercato di raggiungere il Municipio, dove era in corso una conferenza stampa con la prima cittadina.





Nel tentativo di evitare i controlli della Digos, la fermata ha preso a calci e pugni alcuni agenti; in tasca nascondeva oggetti atti a offendere.



"La giunta dichiara guerra. Resistiamo. L'asilo non si tocca. Tutti libri", è lo striscione esposto dai manifestanti. Al presidio erano presenti anche alcuni degli 'irriducibili' dell'Asilo, che la scorsa settimana hanno resistito allo sgombero restando sul tetto dell'edificio per 24 ore.