Droga al Centro accoglienza, Salvini: "Ora basta, più controlli"

"Non tolleriamo illegalità e aumenteremo i controlli". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta l'operazione di polizia giudiziaria che ha portato al controllo di due unità abitative di una struttura di accoglienza per migranti a Potenza, con 19 perquisizioni personali.



Risultato, informa il Viminale: un cittadino nigeriano deferito all'autorità giudiziaria e segnalazioni amministrative per altri tre suoi connazionali.