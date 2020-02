Perché nelle pubblicità ed essere etnico è sempre il maschio?

Quando un qualcosa di statisticamente minoritario in natura viene proposto mediaticamente in modo ossessivo, non può che essere spinto da propaganda ideologica tendenziosa ed autoreferenziale. Non ci vuol molto a verificare che, nella realtà, le coppie miste sono statisticamente minoritarie persino in paesi di comprovata tradizione multietnica come l’America. Basta guardarsi intorno coi propri occhi e contare. Quindi, se in linea di principio resta sacrosanto che qualunque essere umano possa insindacabilmente amarne qualsiasi altro, resta anche il fatto che, in media, ci si ama fra conterranei, non foss’altro che per una mera questione di prossimità territoriale all’interno della quale è più semplice incontrare candidati alla reciprocità d’attrazione (“mogli e buoi dei paesi tuoi” .. ah..quanta saggezza popolare perduta!).



Né tampoco è possibile invocare sculture, affreschi o dipinti del passato a testimoniare una tendenza statistica differente da quella appena descritta (anzi!). Ebbene, se l’impianto naturale della faccenda è quindi da sempre tendenzialmente “omoetnico”, come mai allora siamo bombardati da immagini di coppie miste nelle pubblicità, nei riferimenti filmici e persino nelle locandine informative più banali? Sembra quasi vogliano dirci: “Forza, che aspettate a farlo anche voi? Questo è l’ineluttabile futuro che attende la nostra civiltà, quindi non sottraetevi al destino e collaborate senza troppi capricci”.



D’accordo, ormai siamo abituati a subire dettami politicamente corretti anche su come pulirci le terga, quindi simili mantra potrebbero rientrare nel contesto di “gretinismo ittico” generale. Tuttavia c’è un dettaglio in questo lavaggio del cervello “multietnico” che appare particolarmente inquietante e che potrete verificare voi stessi digitando parole chiave come “coppie miste pubblicità”: vi usciranno sì immagini di coppie multietniche, ma assemblate con metodo praticamente univoco: nero lui, bianca lei. E quando c’è un po' troppo metodo nella follia, non si tratta più di follia, ma di progettualità ben pianificata.