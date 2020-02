Disabili in Lombardia, il leghista Anelli fa nere le opposizioni

“Pd e M5S non perdono occasione per attaccare la Lega, ma come sempre accade lo fanno con un’arma caricata a salve. Ieri sera, infatti, avevo personalmente avvisato sia il Presidente Pizzul che il Presidente Fumagalli che l’assessore Bolognini quest’oggi non sarebbe intervenuto in Commissione Sanità in quanto ancora impegnato nella predisposizione della nuova bozza di delibera che presenterà la prossima settimana proprio nella medesima commissione. L’assessore Bolognini non si è sottratto, si è semplicemente preso qualche giorno in più per apportare le modifiche con le relative coperture finanziarie per proporre in modo concreto e fattivo la nuova misura relativa ai contributi per l’assistenza ai disabili gravi e gravissimi”. Così Roberto Anelli, capogruppo Lega in Consiglio Regionale lombardo replica alle accuse di Pd e M5S sulla mancata discussione in commissione Sanità con l’Assessore Bolognini.