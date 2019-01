Libri sulle montagne, si sa, ne sono stati scritti...una montagna. Ma quello del geografo Pompeo Casati, monzese appassionato di storia locale e alpinismo, testo vergato a sei mani con l'escursionista Daniele Arienti ed Eugenio Cappelletti, è una novità. Perché l'idea originale del libro è di descrivere i monti come vengono visti da Monza! In soggettiva, insomma. Un cambio di prospettiva che ci mette in condizione, grazie alle fotografie che corredano il testo, di ammirare con un vero e proprio atlante alpino le meravigliose cime che si possono vedere dalla città. E che, come nel caso del Resegone, han fatto sognare ed hanno ispirato poeti e letterati.



L'idea di fondo del dottor Casati è di mostrare un'immagine così come è possibile rimirarla dal centro urbano, per poi andare di persona, sul posto, per un'osservazione più ravvicinata. L'idea? A Pompeo Casati è venuta salendo sulla torre campanaria del duomo di Monza, per fotografare la città.



Ed allora ha deciso di unire, con una sequenza fotografica, ciò che è vicino a ciò che è lontano. Bypassando in questo modo la barriera di case e palazzi che impediscono di godersi appieno le meraviglie paesaggistiche della natura. Che adesso potete rimirare in Montagne visibili da Monza. Seduti comodamente in poltrona, unendo anche voi ciò che è vicino a ciò che è lontano.