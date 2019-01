Informazione in pericolo? La denuncia di Foa e Perucchietti

Democrazia in pericolo per colpa delle fake news? Siamo nell'era dell'informazione o della disinformazione? Ne hanno discusso venerdì sera, allo Spazio Uno di Torino, il neopresidente della Rai Marcello Foa e la scrittrice e divulgatrice "controcorrente" Enrica Perucchietti, presentando il libro Fake news (Arianna editrice) della giornalista torinese.



"Spunti di riflessione sulla deformazione della realtà da parte degli organi di stampa ufficiali. Chi detiene il potere è cosciente della manipolazione dell’informazione, chi scrive per il potere non lo è sempre, lo serve e basta, i politici sono coscienti di tutto", si legge in una nota degli organizzatori, la Uno Editore. Un'affermazione forte, che è però specchio del cambiamento, in peggio, che questa società sta vivendo. Con l'assopimento delle coscienze ed il popolo pronto a "bersi" qualsiasi menzogna "ufficiale".



Commenta Prabhat Eusebio, editore della Uno e gestore dello Spazio torinese: "L’unica strada percorribile per uscire da questo modello è il diventare così intelligenti, così liberi che l’unica legge sarà la nostra coscienza integra, la nostra volontà! Il resto è solo fake reality. Non esistono leggi terrestri esistono solo leggi universali; rispettarle darà il via al vero cambiamento, individuale e collettivo...utopia?". L'audio della serata è scaricabile qui.