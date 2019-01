Bagno di folla per la prima dei circoli leghisti del Catanese. A lungo applaudito Stefano Candiani

Un fiume di attivisti appassionati ha caratterizzato il primo raduno dei circoli leghisti nella provincia di Catania. Sono stati circa 700 i nuovi iscritti al partito che hanno preso parte all'incontro dibattito di Catania al quale hanno parlato ben 35 rappresentanti dei numerosi circoli attivati nell'hinterland. Interventi ordinati, puri e propositivi sotto lo sguardo attento del commissario leghista nell'Isola Stefano Candiani (nella foto accanto con Fabio Cantarella, assessore della Lega a Catania e responsabile regionale Enti locali del partito). Una riprova dell'ottimo lavoro che Stefano Candiani, dietro preciso mandato di Matteo Salvini, sta portando avanti da qualche mese in Sicilia con l'obiettivo di rinnovare la classe dirigente e radicare la Lega creando una struttura solida e genuina.

Apprezzamenti anche per il tavolo dei relatori con Maurizio Ferro, responsabile organizzativo in provincia di Catania (mentre, in prima linea anche lui, Anastasio Carrà, sindaco di Motta, in provincia gestisce gli enti locali) a curare l'organizzazione del partito. E ancora il vicecapogruppo alla Camera della Lega Alessandro Pagano, il parlamentare nazionale Carmelo Lo Monte, il presidente leghista della VI Municipalità di Catania Alfio Allegra, il responsabile giovanile della Lega nella Sicilia Orientale Alessandro Lipera.

Spazio anche per i responsabili delle aree tematiche, per il vicepresidente nazionale di Forza Salvini Aurelio Latella, quella regionale Alessandro Tornello e il segretario generale provinciale Federazione UIL di Catania della Polizia di Stato, Marcello Rodano. Presenti anche i responsabili dell'Ennese nonché consiglieri comunali, Saverio Cuci, molto apprezzato il suo intervento, e Giuseppe Savoca, Matteo Francilia per il Messinese (assieme a Filippo Ricciardi), Gabriele Amore per Ragusa, Oscar Aiello per Caltanissetta, candidato sindaco della Lega in città.

A lungo applaudito il coinvolgente intervento finale di Stefano Candiani che ha tirato le conclusioni al termine di quattro ore di costruttivo dibattito.