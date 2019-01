Se è rossa la violenza soprassediamo!

Finalmente arrivano le prove ufficiali del carattere squadristico dell’aggressione subita lunedì scorso a Brema dal deputato di Alternativa per la Germania (AfD), Frank Magnitz. Anche la BBC (sigla di British Broadcasting Corporation), la più autorevole emittente di informazione in inglese e in altre varie lingue, ha pubblicato il video della polizia, reso finalmente disponibile dalle autorità tedesche. Ne risulta inequivocabilmente come il parlamentare del partito sovranista e di destra tedesco, a freddo, sia stato attaccato e gravemente ferito alle spalle da tre persone incappucciate.



Uno degli aggressori, in particolare, atletico e quindi probabilmente molto giovane (ricordiamo che Magnitz ha 66 anni), si vede spintonarlo alle spalle con violenza e colpirlo con qualcosa in mano di contundente, tanto da buttarlo in terra riducendolo in stato di incoscienza. Le immagini parlano da sole e, oltretutto, sono un atto d’accusa contro i media italiani che, ancora adesso, o tacciono o continuano a riportare versioni edulcorate del grave episodio di violenza politica: https://www.bbc.com/news/world-europe-46842106.





Anche la Procura di Brema, subito dopo l’aggressione, aveva alzato una cortina fumogena sull’accaduto, dando credito ad una dichiarazione contraddittoria del deputato, ancora in stato confusionale che, da un lato (hanno riportato i media tedeschi) diceva di non ricordare nulla dell’accaduto ma, al tempo stesso, avrebbe ammesso al quotidiano Bild che “potrebbe essersi trattato anche di un caso di rapina”.





Intanto, la commissione speciale istituita dal Governo della Merkel per la vicenda ha deciso di derubricare l’indagine da tentato omicidio a grave ferimento. Insomma, se la violenza è rossa è meglio soprassedere!