Battisti, Salvini: "Il dibattito sull'ergastolo è surreale"

Quello sull'ergastolo per Casere Battisti "è un dibattito surreale, a me interessa che stia in galera fino all'ultimo dei suoi giorni di vita. L'importante è che non esca da uomo libero da una galera italiana". Così il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini a margine del suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega.



A chi gli ha chiesto cosa direbbe all'ex terrorista dei Pac arrestato ieri in Bolivia, Salvini ha risposto: "Non intendo trovarmelo davanti, onestamente avrei poco da dirgli se non vergognati".



Nel corso dell'incontro con Matteo Salvini "ci siamo congratulati a vicenda", ha intanto riportato Alberto Torregiani, uscendo dalla stanza dove ha parlato con il ministro dell'Interno alla Scuola di Formazione politica della Lega. Sull'arresto di Cesare Battisti, l'ex terrorista che uccise suo padre Pierluigi e ferì lui nell'attentato del 16 febbraio 1979 Salvini "ci ha messo la faccia" ha poi aggiunto Torregiani.



Che lo ricorda "combattivo" sulla vicenda già quando andò a Bruxelles a parlare da cittadino alla plenaria. Quando Salvini è diventato ministro dell'Interno "una delle prime cose che ha fatto è stata chiamarmi e poi ci siamo sentiti spesso" ha raccontato Torregiani; "mi disse: vedrai che lo prendiamo; e l'ha fatto" ha concluso.