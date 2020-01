Libia, Grimoldi: "Conte ha fallito"

"Felice del fatto che finalmente i contendenti libici Serraj e Haftar siano pronti a siglare una tregua ma il fatto che lo facciano a Mosca e non a Roma è il segno del completo fallimento della politica estera del governo giallorosso, malgrado tutte le millanterie e le conseguenti figuracce di Conte e Di Maio".



"Il fatto che a Mosca ci saranno anche rappresentanti egiziani e di paesi del Golfo, ma non italiani, la dice lunga sulla portata del nostro fallimento. Intanto Conte è in Turchia, a pochi giorni dalla visita di Di Maio a Istanbul. Usando una metafora calcistica direi che sono entrambi in fuorigioco...". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega, componente della Commissione Esteri della Camera e presidente della delegazione italiana all'Osce.