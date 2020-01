Libia, più di mezzo milione pronti a buttarsi qua

In Libia c'è "un rischio migrazioni". Secondo quanto riferito dal rappresentante speciale Onu Ghassan Salamé, "ci sono quasi 700mila persone, secondo i suoi dati, che vengono dall'Africa subsahariana, da altri Paesi". Lo sottolinea l'Alto Rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri Josep Borrell, a Bruxelles.



"Tutti loro lavorano in Libia, non tutti vogliono andare in Europa", ma questo potrebbe cambiare, a seconda dell'evoluzione della situazione in Libia. "Potrebbero volerci andare, perché potrebbero perdere il lavoro", conclude. E indovinate quale è la meta più vicina, in tal caso?