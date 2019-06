Nessuna medaglia per la bimba che ha fatto arrestare lo stupratore dell’autista di bus

Le concomitanze fra quest’ultimo fattaccio e quello del dirottatore dello scuolabus di qualche mese fa ci sono tutte: entrambi i casi sono avvenuti su un bus, e in entrambe le situazioni le vittime, pur giovanissime, hanno salvato l’esito, allertando la polizia.





Tuttavia, se le analogie fra i due eventi sono oggettive, le differenze sono tutte mediatiche e ideologiche: nel caso di San Donato Milanese si fece gran cagnara non tanto per la gravità del crimine del dirottatore (straniero e islamico), quanto per frignare sull’ottenimento della cittadinanza in favore dei due giovani figli di immigrati che erano al seguito della scolaresca e che chiamarono i carabinieri. Al contrario, su questo nuovo caso si tace: accade infatti che l’aggressore della povera autista di bus venga fermato inizialmente da un gagliardo pensionato, e poi, nel seminare il panico, abbia travolto senza tanti complimenti un’anziana la cui nipotina ha avuto l’ardire di recuperare il cellulare della nonna, volato via nella colluttazione, e chiamare i soccorsi facendolo arrestare (da Tgcom 24 del 31 maggio 2019, cronaca del Veneto).



Ebbene, nonostante stavolta l’eroina sia una femminuccia e sia addirittura più giovane dei due ragazzi di San Donato, nessun premio, menzione o medaglia sono stati invocati per lei, là dove per i due ragazzi dai nomi esotici fioccarono riconoscimenti ufficiali, passerelle alle solite trasmissioni radical chic e strumentalizzazioni politiche per la battaglia sullo Ius Soli. Sfiga dello “Ius Sanguinis”.