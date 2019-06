Maltrattamenti all'asilo, fermate 3 "educatrici" nel bresciano. Protesta la Lega

Avranno l'obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria, tre educatrici di un asilo nido di Rodengo Saiano, nel bresciano, accusate di maltrattamenti nei confronti dei piccolissimi. Le indagini della polizia di Brescia sono partite alla fine del 2018 su segnalazione di un genitore che aveva constatato alcune problematiche comportamentali nel figlio e dalle dichiarazioni di una ex dipendente che si era dimessa dalla struttura proprio dopo aver assistito ai comportamenti scorretti di sue colleghe.



Sono state così installate telecamere e sono state eseguite intercettazioni ambientali che hanno confermato i maltrattamenti: in tre mesi sono stati reiterati da parte delle donne comportamenti quali parolacce, spintoni o punizioni come il mancato cambio del pannolino o la sottrazione del cibo ai bambini.



“I bambini non si toccano mai. È un fatto di per sé molto sgradevole ma ancor peggio quando i maltrattamenti provengono da persone cui si sono affidati i propri figli per custodirli ”. Così il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti commenta la vicenda di Rodengo Saiano. “Tre educatrici di un asilo nido sono state accusate di maltrattamenti nei confronti dei piccolissimi. Proprio domani, in Regione Lombardia, si riunirà la Commissione Consultiva del garante per l'infanzia e l'adolescenza, che si occuperà, fra l'altro, del problema sempre più diffuso dei minori vittime di abusi, violenze e maltrattamento. Come consigliere regionale è mia ferma intenzione portare all'attenzione di tutti i membri anche il problema dei maltrattamenti negli asili nido, attivandomi affinché vengano poste in essere tutte le azioni preventive e nel caso punitive contro chi commette questo genere di odioso reato”.