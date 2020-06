In Calabria è boom di guariti dal virus cinese

Zero contagi venerdì in Calabria: rispetto a giovedì il numero delle persone risultate positive è quindi rimasto a 1.161. In cura nelle strutture ospedaliere e in isolamento controllato vi sono 47 persone (-5 rispetto a giovedì). Un paziente risulta ricoverato in terapia intensiva a Catanzaro. I tamponi effettuati venerdì nelle cinque province sono stati 1.023, l'incidenza percentuale dei positivi è stata pari allo 0,00%.



Ne dà notizia la presidenza della Regione Calabria nel bollettino quotidiano sull'emergenza coronavirus comunicato dalla Protezione civile. Dall'inizio dell'emergenza le persone controllate sono state 78.001, di queste sono risultate negative complessivamente 76.840. Le guarigioni sono salite a 1.017 (+5 rispetto a giovedì). I decessi in tutta la regione sono 97 (nessuno rispetto a giovedì).



Nelle province di Crotone e Vibo Valentia, al momento, non risultano più pazienti affetti da Covid-19. Il territorio di Cosenza ha registrato complessivamente 468 casi. La provincia di Reggio Calabria ha avuto 277 contagi. Nel Catanzarese si sono registrati 217 casi, nel Crotonese 118. Il territorio di Vibo Valentia 81 casi.