Coronavirus, adesso i grillini se la prendono anche con i giudici

“In un Paese normale non dovremmo assistere a dichiarazioni vergognose come quelle rilasciate dal senatore grillino Lannutti”. Così Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone commenta le affermazioni del senatore pentastellato Elio Lannutti, che ha “pesantemente attaccato la pm di Bergamo, Maria Cristina Rota”, che aveva dichiarato che il Governatore lombardo Attilio Fontana non aveva responsabilità nella mancata istituzione della Zona rossa nella Bergamasca e che nei giorni scorsi ha ascoltato il presidente del Consiglio Giuseppe Contes empre sulla mancata istituzione della zona rossa a Nembro e Alzano Lombardo.



“Se ci fosse un Consiglio Superiore della Magistratura, sarebbe già intervenuto”, ha twittato l'ex presidente di Adusbef, aggiungendo: “In un Paese normale, con una giustizia e un Csm normali, l’esatto contrario di quanto acclarato col ‘Sistema Palamara’, con incarichi spartiti e pilotati ai vertici delle procure, giudizi ad hoc a misura di potentati, la signora pm, invece di indagare su Conte, sarebbe già indagata”. Pronta la replica della Lega.



“I grillini", dichiara il bergamasco Anelli, "sono forcaioli a intermittenza e garantisti quando gli fa comodo ma sempre a senso unico, ovvero quando nel mirino della giustizia finiscono i loro compagni di partito. Ora hanno superato tutti i limiti della decenza affermando il principio di colpevolezza per coloro che non la pensano come loro o per i magistrati che osano far piena chiarezza su una vicenda così delicata come l’emergenza coronavirus ascoltando tutte le parti e quindi anche il loro Presidente del Consiglio”.