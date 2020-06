Stati generali, cercasi Premier disperatamente

"Premier di panna smontata". Oggi Libero pesta duro contro Conte che, nonostante stia promettendo soldi a destra e a manca, poco fa e colleziona insuccessi e fischi (come l'altro giorno a Roma, quando ha voluto concedersi un bagno di folla credendo di essere bene accetto e mal gliene è incolto). E svela un retroscena per gli inutili Stati Generali, sfanculati ieri pure da Crozza che si chiede "che ci sta a fare un Governo, allora?". "Se Giuseppe Conte intende sfruttare la presenza di Ursula Von der Leyen e altri vip internazionali agli Stati generali per fare auto-promozione sbaglia di grosso", scrive Libero.



In effetti, la partecipazione del presidente della Commissione Ue in videoconferenza alla kermesse di Villa Doria Pamphili è, scrive persino Repubblica, "un atto di cortesia" per Sergio Mattarella e per l'Italia, non certo per il presidente del Consiglio. Questo, mentre parte della Ue medita di far marcia indietro sul prestito da 172 miliardi che dovrebbe erogarci e mentre persino Prodi boccia il "dossier Colao", bello ma con dentro "l’universo mondo". "Pensavo che il governo prendesse due o tre di queste cose e invece il primo atto sono gli Stati generali che si chiamano appunto generali”, dice Prodi. Che lancia poi l'affondo: "In Italia occorre qualche decisione che improvvisamente svegli l’opinione pubblica, la smuova, che è diverso dagli Stati generali”.



Ancor più duro oggi Il Giornale che, riferendosi all'incontro del Premier coi pm per la mancata istituzione della Zona rossa nella bergamasca, incontro durante il quale a differenza di Fontana il presidente del Consiglio non è stato giudicato non colpevole, titola: "Conte si autoassolve ma non paga la cassa integrazione. Nuovi ritardi Inps, i soldi non arrivano". Vada dunque a sventolare l'inutile e propagandistica passerella degli Stati generali a quelle centinaia di migliaia di lavoratori in Cig, che da mesi attendono invano i soldi e che invece si son visti arrivare Imu e bollette di luce e gas rincarate...